Patch Adams a Conegliano con il nuovo tour "Centodieci è ispirazione"

PATCH ADAMS

A CONEGLIANO (TV)

CON IL NUOVO TOUR “CENTODIECI E’ ISPIRAZIONE”

DI MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY





Un viaggio speciale da "un luogo di buio a un luogo di luce" attraverso l'approfondimento di temi quali la fidu-cia, la forza dell'amore e lo sguardo positivo al futuro: visto il successo delle edizioni passate, arriva a Conegliano (TV) il tour sul territorio di Mediolanum Corporate University (MCU) con “Patch” Adams.



L'appuntamento è per sabato 24 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Accademia.



L'evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che l’istituto educativo di Banca Mediolanum dedica alla propria community con l’intento di favorire il contatto diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali.



“Le idee vivono nei loro testimoni, in coloro che le sviluppano con passione e che si identificano in esse”.

E’ questo il motto con cui MCU sceglie i propri testimonial, in quanto esempi a cui riferirsi: con il loro entusia-smo hanno reso possibili nuovi percorsi, permettendo alla Società di raggiungere inediti traguardi.



Con questo spirito MCU è lieta di incontrare e intervistare Patch Adams, il padre della terapia del sorriso, nota come Clownterapia.



Lo spettacolo è gratuito previa prenotazione sul sito www.centodieci.it