Patty Pravo al Teatro Comunale con ‘‘...la cambio io la vita che...“

A due anni dal tour teatrale con cui promuoveva l‘album “Eccomi”, Patty Pravo torna ad esibirsi dal vivo sui palcoscenici italiani e viene accolta, per la prima volta nel corso della sua lunga carriera, dal Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, lunedì 23 aprile (ore 21.00). Secondo concerto della stagione primaverile organizzata da Pagano Events Spettacoli con la collaborazione di Teatri e Umanesimo Latino Spa per arricchire la proposta artistica della storica sala trevigiana.

“....la cambio io la vita che...” è il nome del Tour 2018, leit motiv tratto dal ritornello di “E dimmi che non vuoi morire”, canzone scritta per l’artista veneziana nel 1997 da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri. Patty Pravo (nata Nicoletta Strambelli) si racconta in chiave pop rock accompagnata dalla sua band, proponendo i classici del suo repertorio e altri brani cult, interpretati con uno stile inconfondibile che ha fatto epoca.

Il concerto di Treviso sarà anche una speciale occasione per festeggiare i settanta anni della ragazza del Piper, compiuti il 9 aprile. La stagione primaverile di Pagano Events Spettacoli è stata realizzata con il sostegno del Consorzio di Tutela della Prosecco DOC e di Banca Mediolanum Ufficio dei promotori finanziari di Treviso. Media partner Radio Bellla & Monella e Radio Birikina. Il cartellone prosegue poi martedì 29 maggio con il recital di Gino Paoli e Danilo Rea “Due come noi che“, mentre in chiusura ci sarà una star del blues e soul americano, Popa Chubby, atteso a Treviso il 13 giugno con l’unica data italiana del suo tour mondiale.

Biglietti ancora disponibili per il concerto del 23 aprile, da 28,75 a 57,50 euro compresi i diritti di prevendita. Acquisto di persona alla biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, Corso del Popolo 31, dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14; il sabato dalle ore 10 alle ore 12.30; al telefono dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422.540480). Inoltre i biglietti si possono acquistare anche il giorno dello spettacolo e online su www.ticketone.it.

Infoline Pagano Events Spettacoli tel. 373.5100179