Pedalata "Treviso - Ostiglia, tra storia e natura"

Vieni a scoprire la ciclabile Treviso - Ostiglia con noi!



Sarà possibile noleggiare le nostre biciclette, carrellini, seggiolini, tutto anche per gli amici a 4 zampe, oppure venire con i vostri mezzi.



Una Guida Naturalistica ci condurrà in una magia, tra storia e natura.



Partiremo da Santa Cristina per dirigerci subito verso una delle più belle piazze del trevigiano, Badoere con la sua rotonda ricca di curiosità e storia. Non ci faremo mancare la vista (esterna questa volta solo esterna) di una preziosa Villa veneta.

Chiuderemo il nostro anello facendoci guidare all’interno dell’ Oasi di Cervara!



18€ adulto munito di bici propria

14€ bambino munito di bici propria



28€ adulto che richiede noleggio di bici

22€ bambino che richiede noleggio di bici



La tariffa include sempre guida naturalistica, ingresso in oasi, noleggio quando richiesto.



Per chi volesse utilizzare la bici propria si richiede mezzo in ottimo stato, camera d’aria di scorta OBBLIGATORIA e kit di riparazione con se.



Per info e spoiler:

info@venicetrail.org - 3248618192

