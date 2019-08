Natura sotto le stelle a Pederobba

7 settembre 2019,

NATURA SOTTO LE STELLE



Spettacolo di fotografia naturalistica in multivisione.

Natura, viaggi e scoperte negli scatti abilmente montati da fotografi professionisti.

Nella cornice della piazza di Pederobba, saremo accompagnati in Paesi lontani e luoghi a due passi da casa.

Riusciremo persino a scorgere meraviglie e curiosità che la nostra luna ci puo' regalare.



PROGRAMMA



Provenza di Erico Vardanega

Oltre la siepe di Giacomo Venturin

Gluggavedur. Islanda di Alessandro Manera

Come una carezza di Luigi Dorigo

Natura vicina di Giovanni Morao

Emozioni a due passi da casa di Valter Binotto



INGRESSO LIBERO

ore 21

Piazza Guarnier, Pederobba



tel 328 180 35 60

trevigiana@lipu.it



spettacolo all'aperto, in caso di maltempo, l'evento sarà annullato

www.lipupedemontanatrevigiana.it