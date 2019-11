Peppe Millanta con “Vinpeel degli orizzonti” @semochileze2019

Il quinto appuntamento di Semo Chi Leze 2019 ospita Peppe Millanta e il suo romanzo "Vinpeel degli orizzonti". Un pugno di case gettato alla rinfusa. Una comunità sospesa nel tempo. Una strada da dove non arriva più nessuno, e nessuno ricorda più dove porti. Questo è il paese di Dinterbild, il luogo dove si rifugia chiunque abbia paura, lontano dal mondo e da ciò che può fargli male. Tra di loro c'è Vinpeel, l'unico bambino della bizzarra comunità e l'unico che, vedendo una notte alcune luci misteriose all'orizzonte, decide di voler andar via e scoprire cosa c'è al di là del mare e di Dinterbild. Tra i suoi mille tentativi, conosceremo gli stravaganti abitanti, le loro paure, i sogni, le aspirazioni, fin quando con l'aiuto di due amici riuscirà a costruire una mongolfiera. Ma perché questa possa prendere il volo c'è bisogno di un falò grandissimo... Peppe Millanta, al suo esordio, scrive un libro pieno di luce, un romanzo intriso di poesia, che ai sogni e all'immaginazione ruba la scintilla: ce lo racconterà in una serata di musica e parole che avrà tutti i colori della magia.



Ingresso gratuito, ampio parcheggio, serata al coperto! Al termine della presentazione, il consueto rincaldo targato Macondo Express



SEMO CHI LEZE è la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Macondo Express in collaborazione con Libreria Ubik Castelfranco Veneto e gode del patrocincio del Comune di Riese Pio X.