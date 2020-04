“Perché gli alberi perdono le foglie”: online lo spettacolo di Fata Corolla e Fata Valeriana

In piena emergenza Coronavirus, quando prosegue la chiusura di tutti gli spazi di aggregazione, cultura e svago, Gruppo Alcuni continua a proporre a bambini godibilissime occasioni di “incontro sul divano”, condividendo sulla propria pagina Facebook la registrazione dei propri spettacoli teatrali per i più giovani.

Domenica 5 aprile alle 17, per la sesta domenica consecutiva, la compagnia Gli Alcuni è dunque al fianco delle famiglie per offrire la visione integrale di uno dei propri spettacoli. Le due simpatiche fate Corolla (Anna Manfio) e Valeriana (Anna Giusti) interpretano “Perché gli alberi perdono le foglie”, che le vede alle prese con la prepotenza di Maga Cornacchia, la quale vuole diventare nientepopodimeno che… la regina del bosco! Il perfido piano della maga prevede di rimpicciolire i giganti che lo abitano, per poterli sconfiggere facilmente.

In questo momento entrano in scena le nostre due fate, e la caduta delle foglie, in autunno, avrà un ruolo fondamentale! Nei giorni in cui l’imperativo è #IoRestoACasa, lo spettacolo portato in scena da Fata Corolla e Fata Valeriana porterà i bambini a conoscere la grande varietà di piante del bosco, vivendo un’avventura coinvolgente che vede in azione anche la perfida Maga Cornacchia…il tutto senza bisogno di uscire di casa!

Al termine dello spettacolo sarà possibile rivederlo sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna oppure iscrivendosi al canale Youtube “La TV degli Alberi Parlanti”, (https://www.youtube.com/channel/UC7oLXM-fPLMA5_qgBBs4EFA), una piattaforma che offre tanti contenuti che vengono aggiornati e implementati in continuo con spettacoli, fiabe, canzoni, cartoon sui corretti stili di vita, contenuti in inglese per imparare insieme ai Mini Cuccioli, cartoni animati sull’ambiente…