Spettacolo "Perché gli alberi perdono le foglie" al parco di Villa Lattes

Domenica 1/7 ore 18 - Istrana - Parco di Villa Lattes

Perché gli alberi perdono le foglie

Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana



Un cambiamento può portare vantaggi inattesi, come accade ai giganti protagonisti di questa fiaba con Corolla e Valeriana che da grandi e grossi si vedono trasformati in piccoli gnomi. Le Fate salveranno la foresta e i suoi abitanti dalla perfidia di Maga Cornacchia. Adattarsi alle nuove dimensioni non sarà poi così difficile...anzi!



INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera | in caso di maltempo lo spettacolo sarà al Palazzetto dello Sport | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.