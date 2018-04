Il percorso di Ginnastica Pelvica restituisce elasticità, tono, flessibilità ai muscoli del perineo attraverso una profonda consapevolezza sensoriale e il movimento globale del corpo. È un percorso educativo che contribuisce alla prevenzione e sostiene il recupero di quei disturbi che compromettono la vita sociale e affettiva, l’autonomia e l’autostima, sia femminili che maschili. La Ginnastica Pelvica praticata con costanza durante la gravidanza aiuta a prepararsi al parto, a mantenere una buona irrorazione della zona dopo il parto e in menopausa.

È facile, ludico e non richiede esperienza.



A chi si rivolge:

• alle donne e uomini di tutte le età

• a chi ha incontinenza urinaria, senso di pesantezza perineale, emorroidi, cistiti ricorrenti, bruciore o dolori mestruali, dolore nei rapporti sessuali

• a chi cerca un lavoro corporeo di preparazione al parto

• a chi ha rigidità, tensioni muscolari, dolori lombari e della colonna in generale

• a chi vuole mantenere una buona salute del perineo in tutte le fasi della vita.



Si svolge presso Centro Me.Te. Corte Maggiore 23 – int. 3/3 - Montebelluna



La quota per le 8 lezioni è di 90€ (+10€ tessera Associazione Matriosca).



Portare materassino, calzini antiscivolo, coperta, cuscino. Indossare abbigliamento comodo.

È preferibile consumare un pasto leggero prima dell’incontro.



Per informazioni e prenotazioni, preferibilmente entro 5 aprile (per motivi organizzativi):

• Fulvia Ravenna - 370 146 1274 – ginnasticintima@gmail.com