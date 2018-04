✰ Pescheria in Festa ✰ ♫ ♬ ♪ Treviso Fior di Città

E' arrivata finalmente la Primavera, tutti pronti per PESCHERIA IN FESTA!!! ♫ ♬ ♪

L'evento giusto per chi vuole divertirsi, degustare ottimo vino e squisiti piatti della nostra tradizione culinaria ma non solo... Cicchetti sfiziosi e molto altro, preparati da mani esperte e sapienti, accompagnati da una selezione di vini locali e internazionali!



In occasione della manifestazione culturale Treviso fior di città, anche la bellissima Isola della Pescheria di Treviso prende vita e si riempie di colori! Oltre alla buona cucina e alle raffinate cantine, nelle serate di sabato 14 e domenica 15 verrà dato ampio spazio al divertimento con dj set dall'aperitivo!



L'evento, organizzato dall'associazione Prowine in collaborazione con Delfino snc - Pescheria & Gastronomia, sarà un'occasione per assaporare eccellenze eno-gastronomiche e godere della suggestiva Isola della Pescheria, proprio nel cuore della bellissima città di Treviso.





PROGRAMMA:



♦ Sabato 14 Aprile

Apertura stand gastronomici ore 18:00 alle 23:00

DJ Set dalle 19:00 alle 01:00 CRESO e BENEDETTO RUGGERO



♦ Domenica 15 Aprile

Apertura stand gastronomici dalle 12:00 alle 22:00

DJ Set dalle 18:00 alle 22:00 i Giradischi