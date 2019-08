Petali - Immersi nel verde @Osteria alla Sicilia-Casa Vian

Giovedì 29 Agosto, Ttrzo appuntamento di questa estate con: Petali ✿ Immersi nel Verde



Una serata suggestiva da vivere e assaporare nel cuore del meraviglioso parco dell'Osteria Alla Sicilia - Casa Vian, l'ideale per chi ama stare all'aria aperta e a contatto con la natura durante le sere d'estate ☀



🍴 Cena su prenotazione: ore 20:00

🍹 Dopocena: Cocktails & Dj set



🍴 MENÙ 🍴

• Proposta 1:

- Mozzarella di bufala vaccina con pomodoro

- Lasagne con Asiago e porcini

- Acqua & Caffè

Prezzo: 18 euro



• Proposta 2:

- Mozzarella di bufala vaccina con pomodoro

- Pollo all'indiana con curry e riso Pilaf

- Acqua & Caffè

Prezzo: 18 euro



• Proposta 3:

- Mozzarella di bufala vaccina con pomodoro

- Costine ribs e patate fritte

- Acqua 6 Caffè

Prezzo: 18 euro



✒ Per prenotare a Cena:

+39 348 6380115



📞 Infoline:

+39 346 1029756

+39 348 6380115



• Ingresso Libero •



Partnership:

Cittàpergiovani

Supersonic Music Arena

_

Osteria Alla Sicilia - Casa Vian

Via Santi 50, Dosson