"Piano Sociosanitario Regionale": ecco il dibattito organizzato dal PD

Incontro di approfondimento sul nuovo piano sociosanitario della Regione Veneto, Giovedì 19 Luglio ore 20.45 nella sede provinciale del PD Treviso, in via Castagnole. Ospite il consigliere regionale Claudio Sinigaglia, vice Presidente della V commissione regionale. Obiettivo della serata analizzare il progetto di legge, raccogliere spunti e proposte utili in vista del dibattito in V Commissione e in Consiglio Regionale.

“Questo Piano Sociosanitario sarà un vero e proprio spartiacque per i veneti e in particolare per i trevigiani. La nostra provincia infatti è quella che più di tutte è uscita penalizzata dalla recente riforma della sanità veneta con l’accorpamento di alcune Ulss e la creazione dell’Azienda Zero. Treviso aveva tre Ulss virtuose e oggi si trova con un Ulss provinciale da un milione di abitanti, ente quasi impossibile da gestire. L’ultimo piano sociosanitario aveva come obiettivo quello di ridurre i posti letto ospedalieri e i reparti negli ospedali più piccoli in cambio di un potenziamento dei servizi sul territorio. Questo potenziamento non è avvenuto. Ora affrontiamo questa fase di discussione sul nuovo piano sociosanitario con spirito costruttivo, cercando di raccogliere le proposte e le osservazioni che arrivano dai cittadini e dal personale. È evidente che un indebolimento dell’offerta pubblica aprirà le porte alla sanità privata” dichiara Nicolò Rocco, responsabile sanità e welfare nella segreteria provinciale PD Treviso.

Evento aperto al pubblico.