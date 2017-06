Piano Solo Recital - Hommage à Franz Liszt con al piano Eunhye Hong

Nell'intento di promuovere eventi di indiscussa qualità in linea con gli standard internazionali più severi e di far vivere la musica come espressione culturale della società moderna, nasce la proposta del Piano Solo Recital. Hommage à Franz Liszt, un progetto d'eccellenza pensato appositamente per la Città di Conegliano dall'Associazione Concertistica Camellia Rubra per la direzione artistica di Vesna Maria Brocca.



Il percorso musicale si dipana fra il concertismo più raffinato, introspettivo e sofisticato di Schumann e Schubert, travolgendo poi l'ascoltatore con la melodia sognante dallo spirito tzigano della Rapsodia ungherese n.10 e la follia geniale del Capriccio n.24 dove il virtuosismo più sfrenato dà sfoggio del suo estro. La conclusione viene affidata all'opera lirica, con le parafrasi del Rigoletto di Verdi e del Don Giovanni di Mozart. Ogni brano (originale, trascritto o parafrasato) porta la firma del più celebre pianista di tutti i tempi, l'ungherese Liszt Ferenc, l’inventore stesso del recital pianistico.



Considerata la notevole difficoltà tecnica ed interpretativa di un siffatto programma da concerto, proibitivo per molti, ​è stata invitata ad esibirsi la pianista sudcoreana Eunhye (Anna) Hong, ​​allieva della leggendaria concertista e didatta russa Oxana Yablonskaya, che per oltre venti anni ha insegnato alla Juilliard School di New York.