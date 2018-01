Il pianoforte a quattro mani nel tardo romanticismo

Viaggio brillante tra le pagine d’autore meno note della musica franco –tedesca.



Un graditissimo ritorno, dopo i successi riscossi nelle precedenti edizioni della rassegna “Marzo in Musica”, organizzata dall’Associazione Culturale Chromatica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Zero Branco. Il duo pianistico formato da Mariella Baiocchi e Arturo Pivato aprirà infatti la quarta edizione eseguendo un programma da concerto davvero brillante e originale. Verranno proposte all’ascolto alcune pagine meno note della musica d’autore al femminile, in un viaggio simbolico tra la Francia e la Germania del periodo tardo romantico. Al tocco sensibile e sicuro del duo Baiocchi – Pivato è quindi affidata l’esecuzione dei “ Six Valses-Caprices” di Mélanie Bonis, come i “Pieces Romantiques op.55 di Cécile Chaminade, musica brillante, dall’ascolto piacevole, eseguita raramente nei programmi da concerto. Il viaggio musicale farà poi tappa anche in Germania, attraverso le note dei “Sechs Walzer op.22” e i “Cinq Pièces Pittoresques op. 34 di Max Reger.