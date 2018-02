"Piazzolla Tango" al Teatro Comunale Mario del Monaco

Naturalis Labor, ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani, coreografie di tango Silvio Grand, scene Mauro Zocchetta, musiche originali Carlo Carcano, e musica dal vivo di Cuarteto Tango Spleen.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Luciano Padovani, vuole essere un omaggio ad Astor Piazzolla. Ancora una volta, dopo La Catedral e il recente e applauditissimo Romeo y Julieta Tango, Padovani torna a proporre uno spettacolo dove la danza e il tango si fondono in un unico linguaggio.



E’ un Piazzolla travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri. Perseguitato dalle sue stesse note ma accompagnato da una figura femminile, la sua musa ispiratrice, cui a momenti resiste ed a momenti si abbandona,.C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica. C’è la sua voglia di stare sempre in un altro luogo del mondo.



Accompagnano lo spettacolo le musiche di Astor Piazzolla eseguite dal vivo dal Cuarteto Tipico Tango Spleen e quelle create appositamente per lo spettacolo dal compositore e musicista Carlo Carcano (già autore delle musiche di alcuni spettacoli della compagnia). In scena un cast di danzatori/tangueros italiani ed argentini tra cui Silvio Grand che ha curato le coreografie di tango dello spettacolo con le scene di Mauro Zocchetta e i costumi di Lucia Lapolla.