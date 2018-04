"Piccole note musicali in pediatria" con Madamadorè

L’associazione Madamadorè, in occasione del decimo anniversario di volontariato nel reparto pediatrico dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso, è lieta di invitarvi all’evento “Piccole note musicali in pediatria". L’evento si terrà domenica 6 Maggio alle ore 15 presso la Loggia dei Cavalieri a Treviso. Il pomeriggio sarà animato da una ricca varietà di laboratori dedicati ai bambini. Vi aspettiamo numerosi!

Madamadorè è un’associazione di volontariato ONLUS, apartitica e aconfessionale, nata nel 2000, e fondata da donne - mamme che hanno sentito l’esigenza di incontrare altre mamme per confrontarsi, sostenersi e condividere esperienze, gioie e difficoltà dell’essere genitore. I soci volontari di Madamadorè, sono presenti anche nel reparto pediatrico dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso tutte le domeniche mattine dalle ore 9 alle ore 12 per seguire il progetto denominato: “UN’OASI DI MUSICA PER STAR BENE INSIEME ANCHE IN OSPEDALE”.

Gli obiettivi sono quelli di sostenere la relazione genitore/figlio nel momento del ricovero, permettendo ai bambini ricoverati di trascorrere un po’ del tempo di ospedalizzazione cantando e suonando ritmi e melodie. La musica, con la sua capacità di evocare sorrisi, di creare momenti allegri e sereni, ci aiuta in questo percorso. Utilizziamo filastrocche, storie musicate, costruiamo assieme ai bambini piccoli strumenti musicali, insegniamo canzoncine e li avviciniamo all’utilizzo di veri strumenti musicali messi a loro disposizione.

Per diventare volontari del progetto è previsto in tutto l’arco dell’anno, un iter di formazione, che comprende, oltre ad incontri con le nostre volontarie, anche una formazione sull’etica del volontariato, la musica in pediatria e la relazione con i bimbi ospedalizzati e le loro famiglie. In questo l’associazione coinvolge persone adulte, ma propone quest’esperienza anche a giovani maggiorenni.

Vuoi essere un volontario di Madamadorè? Contattaci:

Francesca Scarpa 339/1599343

Silvia Canzian 347/ 3516009

Valentina Vollo ‭347 7297420‬