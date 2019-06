Piccole storie per grandi bambini: appuntamento con il Telefono Azzurro

Telefono Azzurro Treviso vi aspetta con un ciclo di racconti volti a riflettere sull'empatia, sulla diversità, sul rispetto verso gli altri e sulla sicurezza nel mondo della rete, facendovi trasportare nel mare della fantasia.

I cantastorie del Telefono azzurro narreranno le loro fiabe per quattro martedì d'estate: 25 Giugno, 2 Luglio, 9 Luglio e 16 Luglio. Venite ad ascoltarli dallo scoccare delle 16:30 fino ai rintocchi delle 18. L'appuntamento è nella sede del Telefono Azzurro in via Isola di Mezzo 33, Treviso. Portate con voi entusiasmo, curiosità e tanti sorrisi. Il laboratorio è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. L'evento si rivolge a bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Verrà effettuato al raggiungimento di 8 partecipanti.



Contatti: 0422 545404

telefonoazzurro.tv@gmail.com