Ecco Piccoli Mercanti in Fiera, tradizionale anteprima di Tucogiò, il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti organizzato dall’associazione 'Un Giro in Piazza a Monastier' e che tornerà il 15, 16 e 17 settembre con l’XI edizione, quest’anno anticipa a giugno, e precisamente a sabato 10 alle 16 nella piazza Lancieri di Milano a Monastier.

Chi di noi, durante l’infanzia, non ha mai allestito una bancarella per vendere quei giocattoli ormai “da piccoli” fuori casa propria, o non ha mai realizzato un’improvvisata postazione in spiaggia per vendere ai bagnanti le conchiglie accuratamente scelte sul bagnasciuga? Piccoli Mercanti in Fiera riprende proprio questa vocazione allo scambio, che accomuna tutti i bambini, a prescindere dall’epoca storica in cui vivono (lo fanno i nostri figli, lo facevamo noi, e così i nostri genitori…), dal luogo in cui abitano, da quanti giocattoli abbiano a disposizione.

Si tratta di un grande mercatino del baratto per ragazzi dai 6 ai 14 anni, al quale ogni anno partecipano decine e decine di banchetti. Lo scambio riguarda libri, cd, figurine, bambole, macchinette usate oppure oggetti costruiti dai ragazzi stessi. Piccoli Mercanti in Fiera è un’occasione unica per rendere i bambini protagonisti, stimolando le loro potenzialità creative e relazionali nel gestire la merce, nel curare la preparazione e la decorazione della postazione, nel determinare il valore attribuito agli oggetti da loro scelti, preparati, restaurati e/o creati (il regolamento con le modalità di partecipazione è scaricabile dal sito www.tuttocolgioco.it). E quest’anno si arricchisce di due momenti per tutta la famiglia, proseguendo per tutta la serata: l’apertura, alle 18.30, dello stand gastronomico di pesce e la musica della Scuola "Giuseppe Tartini" di Monastier, punto di riferimento locale per chi vuole accostarsi al mondo del pentagramma, aperta ad allievi di ogni età, e delle band Strawberry Wine, The Dox e Gems.

Seguirà sabato 17 giugno, alle ore 16.30, a Villa delle Magnolie una seconda anteprima a Tucogiò, la mostra fotografica collettiva curata da Gruppo Fotografico Fotofobia’99 che raccoglie gli scatti più belli della passata edizione 2016, un racconto per immagini dell’evento che ha trasformato Monastier nella capitale veneta del gioco che si potrà ammirare fino al 27 luglio. Tucogiò si conferma una manifestazione capace di coinvolgere coinvolge tutti gli abitanti del comune. Nei giorni della manifestazione la partecipazione della comunità è globale: tutti si sentano coinvolti e offrono un aiuto, anche solo abbellendo la propria casa con palloncini o portando il caffè alla mattina agli espositori. Da questa partecipazione corale è nata ad esempio La Via dei Palloncini (pochi ricordano ormai che il vero nome è via Piovesan), che in occasione della manifestazione ogni anno viene decorata con centinaia di palloncini colorati.

Realizzato per la prima volta nel 2007 e introdotto con cadenza annuale nel 2008, nelle ultime edizioni ha registrato oltre 10 mila visitatori, provenienti da tutto il Veneto e non solo. Per informazioni: www.tuttocolgioco.it.