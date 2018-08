Picnic Colfondo...e vista Castello...

*****IL PRIMO E UNICO PICNIC COLFONDO DIRETTAMENTE IN VIGNA !!! *****

E' con grande piacere che annunciamo il primo Picnic Colfondo, ossia degustando quel meraviglioso prodotto che è il Prosecco Naturale, rifermentato in bottiglia.



QUANDO: Venerdì 17 Agosto a partire dalle ore 20 (in caso di maltempo si recupera la sera successiva).

DOVE: Cantina Malibràn a Susegana (TV) in Via Barca II, al civico 63.

COSA: Picnic A LUME DI CANDELA direttamente sul vigneto.



VISITA ALLA CANTINA CON IL PRODUTTORE: Per chi vuole, alle 19 si può visitare la Cantina guidati dal proprietario e vignaiolo Maurizio Favrel. La visita è gratuita.



COSTO: 30 EURO A PERSONA.



NEL CESTINO: Tramezzini Gourmet, Torta salata, Insalata di pasta, 1 bottiglietta di acqua naturale e 1 BOTTIGLIA DI PROSECCO COLFONDO OGNI 2 PERSONE.



--------DJ SET PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO--------



VOI DOVETE PORTARVI SOLO UN TELO E SE VOLETE DEI CUSCINI.

***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA***

Info@5essenza.com oppure 329 6749341 (anche Whatsapp)



FIDO POLICY: Potete portarte il vostro amato Amico a 4 zampe purchè rimanga sempre al guinzaglio (museruola al seguito in caso di problemi) e raccogliate le sue sacre deiezioni (a meno che Fido non sappia tirare lo sciacquone...).

IN CASO DI MALTEMPO LA SERATA VERRÀ RECUPERATA LA SERA SUCCESSIVA, SABATO 18 AGOSTO CON LE STESSE MODALITÀ.

