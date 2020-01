Pierluigi Battista arriva a "Pieve incontra 2020"

Il 4 febbraio è la volta dell’editorialista del Corriere della Sera che presenterà il suo ultimo saggio: “Libri al rogo”. Un atto d’amore per i libri. Un infuocato manifesto a favore della libertà d’espressione.

Un colto e raffinato viaggio nei secoli bui dell’intolleranza. Una attenta disamina dell’attualità, per mettere in guardia dai rischi del web e dalle insidie dei social. Il prossimo ospite di Pieve Incontra è Pierluigi Battista. L’editorialista del Corriere della Sera presenterà, martedì 4 febbraio, il suo ultimo saggio, intitolato “Libri al rogo. La cultura e la guerra all’intolleranza”, editore La nave di Teseo. A “Pieve Incontra” il giornalista e saggista rifletterà intorno alla libertà di pensiero e di espressione, in difesa di una tolleranza che non ammette deroghe. Condurrà la serata, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, la giornalista Adriana Rasera. “Pieve Incontra” è sostenuta dall’amministrazione comunale di Pieve di Soligo e dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, con Euromobil, Eclisse, Latteria Soligo, Salumi De Stefani, Hotel Contà. La rassegna, gode del patrocinio dei comuni di Refrontolo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene e Vidor.