Lo psicologo Pietro Trabucchi alla Lovat per parlare di automotivazione

Come si fa ad attivare la motivazione? Si può allenare? Come la si promuove negli altri? Perché è così difficile generare automotivazione nella nostra epoca? Trabucchi risponde a queste domande mettendoci in condizione non solo di comprendere la forza dell’automotivazione, ma anche di attivarla e di allenarla autonomamente.



🏃 Pietro Trabucchi è psicologo che si occupa da sempre di prestazione sportiva, in particolare di discipline di resistenza.



Ha seguito la Squadra Olimpica Italiana di Sci di Fondo, le Squadre Nazionali di Triathlon ed Ora si dedica alle Squadre Nazionali di Ultramaratona, di Canottaggio, oltre che di numerosi atleti di sport di resistenza.



Ha scalato l’Everest ed ha diverse spedizioni extraeuropee al suo attivo (Elbrus, Kilimanjiaro, Aconcagua, Everest, McKinley).

Ha corso e terminato 4 volte sia il Tor des Geants che la PTL; e Yukon Artic e "Rock and Ice Ultra” nell’Artico canadese.



Tra le sue pubblicazioni:

📘Resisto dunque sono

📘Perseverare è umano

📘Tecniche di resistenza interiore

📘OPUS

«Opus» è un ideale di perfezione, il capolavoro dell'artista, la prestazione perfetta dell'atleta, la vetta dell'alpinista, l'eccellenza assoluta o relativa a cui a volte consacriamo le nostre energie.





Sabato 10 novembre ore 18.00

PIETRO TRABUCCHI

presenta

OPUS

Corbaccio 2018