"Pieve incontra” apre il cartellone degli eventi con Giuliana Sgrena e le fake news

Argomento scottante e un’ospite senza peli sulla lingua. È affidata a Giuliana Sgrena la serata inaugurale della terza stagione di Pieve incontra, la rassegna organizzata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo unitamente al Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Venerdì 18 ottobre alle 20.45 presso l’auditorium della biblioteca Battistella Moccia, Giuliana Sgrena, prendendo le mosse dal suo ultimo libro “Manifesto per la verità”, affronterà lo spinoso tema delle fake news e degli abusi dell’informazione, le cui vittime sono spesso le donne, “visto che ancor oggi se una ha subito molestie si scrive che ci ha fatto carriera, mentre se uno ammazza la moglie, per i giornali, ha agito in preda ad una rabbia momentanea. Quando poi si parla di migranti – afferma la scrittrice e giornalista, storica inviata di guerra in scenari come Iraq, Afghanistan e Algeria – la verità si inabissa in fondo al mare. Per non dire delle notizie che giungono dai fronti bellici, brandelli distorti dei fatti, piegati e manipolati secondo il tornaconto dei governi”.



Stando a Giuliana Sgrena la guerra alle bufale, moltiplicate dai social e arruolate dagli Stati, dovrebbe essere combattuta in primis dai giornalisti, che sempre più spesso però sono servitori dei potenti e per questo privi di credibilità. Utilizzando una scrittura graffiante e uno stile ruvido e lucido, Giuliana Sgrena, pagina dopo pagina, smaschera le falsità che ci vengono propinate quotidianamente dalla carta stampata e da internet. Martedì 12 novembre sarà la volta di Sammy Basso e venerdì 6 dicembre di Antonio Padellaro, notista de Il Fatto quotidiano. Giovedì 16 gennaio salirà sul palco Nicola Canal, che per la prima volta si racconterà di fronte a una platea. La data di febbraio è in via di definizione, ma come vuole la tradizione di Pieve Incontra, che ha chiuso le precedenti edizioni con Ferruccio De Bortoli e Antonio Cruciani, saprà soddisfare le aspettative del suo pubblico. Gli incontri, a ingresso libero, saranno condotti dalla giornalista Adriana Rasera. Al termine delle serate verrà offerto un buffet.



“Sarà certamente una bella edizione – è il commento dell’assessore alla cultura del comune di Pieve di Soligo Luisa Cigagna – che offrirà l’occasione di incontrare giornalisti di fama nazionale e personaggi che, per il loro particolare percorso di vita, hanno esperienze da comunicare e valori da trasmettere”. "Nell'anno del riconoscimento Unesco e dei cinquant'anni della denominazione è ancora più importante sostenere la bellezza diffusa attraverso la cultura – aggiunge il presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG Innocente Nardi-. Per questo continuiamo a sostenere iniziative come Pieve Incontra, perché desideriamo dare un contributo importante alle molteplici forme che può assumere la bellezza nel nostro territorio, e in generale l'Italia. Consideriamo il nostro vino espressione dell'arte italiana di fare bollicine. Un'arte che nasce da un territorio straordinario".