Convegno "Le terre del Prosecco Superiore guardano al futuro"

Ritrovarsi insieme per fare una riflessione sul cammino percorso e sulle sfide che attendono il territorio. Da questa idea nasce il meeting “Partecipare e cooperare per fare comunità” che aprirà il programma della Notte Bianca del Gusto 2019, evento promosso e organizzato da Primavera del Prosecco Superiore e Latteria Soligo per far vivere al pubblico la vera essenza di queste terre.

Sabato 6 luglio, infatti, il pubblico potrà assistere al convegno dedicato al futuro del territorio che si svolgerà a Pieve di Soligo, a partire dalle 16.30, nella Sala Polifunzionale Ascopiave, messa a disposizione da Ascotrade. Un appuntamento che ripercorrerà la storia di queste colline e del loro sviluppo economico, in cui non sono mai venuti meno i grandi valori del lavoro e della solidarietà. Un approccio pressoché unico che ha dato vita a realtà produttive di primaria importanza, dimostrazione di come la collaborazione possa essere lo strumento più utile per creare benessere.

Un cammino che non si ferma ma che prosegue nella consapevolezza delle tante sfide che attendono questo territorio, in cui solo la costruzione di un’efficace rete di collaborazioni potrà essere il motore per lo sviluppo del benessere e della coesione sociale, come ha efficacemente dimostrato la prima fase degli Stati Generali del Turismo nell’Alta Marca Trevigiana. Una esperienza che sta definendo il Progetto di Sviluppo Merketing Territoriale e che rappresenta un’iniziativa innovativa di coinvolgimento di tutti gli attori della comunità, che hanno dimostrato grande apprezzamento per il progetto.

L’incontro del 6 luglio sarà, dunque, un momento di verifica e di comunicazione che punterà i riflettori sul valore di una storia comune che ha dato vita a realtà economiche importanti, ancor oggi presenti sul territorio ed impegnate a lavorare secondo gli stessi principi fondanti. I protagonisti dell’economia locale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, daranno così vita ad un confronto appassionato, che getterà le basi di una vera cooperazione. Un grande “gioco di squadra” per lo sviluppo del futuro economico e sociale di queste terre.

E alle 19.00 la sede Ascopiave sarà lo scenario in cui si svolgerà Il “Gran Galà della Primavera del Prosecco Superiore” con i riconoscimenti del VI Concorso Enologico Nazionale Fascetta d’Oro che premierà le migliori etichette tra le oltre 200 presentate in esposizione e degustazione nelle 16 Mostre della Primavera del Prosecco Superiore. Un programma, quello della Notte Bianca del Gusto, come sempre volto a valorizzare l’intero territorio delle colline trevigiane e il loro prezioso patrimonio culturale.