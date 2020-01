Pink Size in concerto @Teatro Busan

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2019-2020 prosegue con Pink Size in concerto, un’intera serata in compagnia delle musiche iconiche dei Pink Floyd eseguite dai Pink Size: Matteo Ballarin (chitarre, samplers, voce), Andrea Ghion (basso, samplers, voce), Denis Ronchese (tastiere e voce) e Manuel Smaniotto (batteria e percussioni), che sul palco del Busan saranno accompagnati dalle voci di Nicole Pellicani, Alexia Pillepich e Silvia Smaniotto. Lo spettacolo è fuori abbonamento.

I Pink Size si esibiscono da molti anni, calcando numerosi palchi in Italia e all’estero, apprezzati e seguiti da numerosissimi fan dei Pink Floyd per la grande musicalità ed accuratezza nel riproporre le composizioni e le sonorità del grande quartetto inglese. La band annovera tra le sue fila musicisti di grande esperienza, già sidemen e collaboratori di artisti di caratura nazionale ed internazionale (tra gli altri Gianna Nannini, Elisa, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Emma, Aldo Tagliapietra de Le Orme e David Jackson dei Van Der Graaf Generator).

La scaletta, con un rinnovato allestimento scenico multimediale, abbraccia tutta la discografia dei Pink Floyd, dalla psichedelia di Astronomy Domine ed Echoes, passando per l’evoluzione degli anni ’70 (Atom Heart Mother, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall), per giungere infine a brani tratti dagli ultimi lavori (A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell).

BIGLIETTI

16,00 € biglietto unico

ACQUISTO E PREVENDITE

Biglietteria Cinema Teatro Busan, via Don Bosco 41, Mogliano Veneto

La Biglietteria è aperta: tutti i giorni ad esclusione del martedì dalle 17 alle 19, la domenica dalle 16 alle 19.30 e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica.

Online su www.cinemabusan.it

INFORMAZIONI

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com

