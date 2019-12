Pinocchio: la rivisitazione della nota favola arriva al teatro Sant'Anna

Al teatro Alcuni Sant’Anna ultimo appuntamento prima della pausa nataliza, domenica 8 dicembre alle 16.30 va in scena “Pinocchio” per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. La storia del burattino più famoso al mondo viene riletta in uno spettacolo in cui la storia esce letteralmente dalle pagine dei libri per atterrare sulle tavole del palcoscenico con Maurizio Casali e Mariolina Coppola. La bancarella di due simpatici librai si trasforma nel piano da lavoro del falegname più famoso del mondo, Geppetto, che insieme agli attrezzi del mestiere ha con se moltissimi libri di genere e forma diversa da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia.

Pinocchio di Accademia Perduta/Romagna Teatri racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. “Un libro per tutti” questo recita l’insegna della bancarella dei librai da cui inizia la storia. Il libro è infatti il protagonista indiscusso di questo spettacolo che prende le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia. Una riformulazione del classico in chiave contemporanea che, attraverso la creatività di Marcello Chiarenza, propone una riflessione sul valore della pagina scritta, del libro, scrigno fantastico che racchiude sogni e fantasie. Una rilettura dalla storia del burattino più famoso del mondo che prende vita dalla bancarella di due simpatici librai per rendere il libro e la pagina scritta protagonista di questo spettacolo. Sabato 21 e Domenica 22 dicembre gli attori de Gli Alcuni vi danno appuntamento alle ore 17 in Piazza dei Signori per lo spettacolo itinerante “La leggenda di Natale 2019” (evento gratuito). Per chi lo desidera, è possibile acquistare i biglietti in prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e successivamente dalle 15.00 a inizio spettacolo