"Pitturiamo": l'iniziativa che avvicina bimbi e artisti torna in centro a Montebelluna

MONTEBELLUNA Dopo il successo di PitturiAMO andata in scena al Parco Manin lo scorso 12 maggio, l’iniziativa viene riproposta anche durante i tradizionali Giovedì musicali – In centro tutta un’altra musica promossi dall’associazione Il Mosaico – Un centro da vivere, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Promossa dalla consigliera Silvia Pontini, con il supporto dell’assessorato dall’Istruzione, l’evento ha richiamato 400 bambini e 25 artisti provenienti da tutto il Veneto che hanno accompagnato i partecipanti nei laboratori artistici. Ora la formula, molto apprezzata d bambini e genitori, torna in centro a Montebelluna dove, in via Garibaldi (nel lato nord del municipio) per sette giovedì, dal 14 giugno al 26 luglio dalle 21.00 alle 23.00, i bambini ed i ragazzi della scuola d’infanzia, primaria e media, potranno partecipare gratuitamente e accompagnati dai genitori, ai laboratori di PitturiAMO affiancanti a rotazione dai volontari che si sono resi disponibili quali Claudia Falchetto e il gruppo di artisti di Gianni Chiminazzo. Gli artisti, a rotazione, esporranno ogni giovedì alcune delle loro opere. Parteciperanno giovedì 14 giugno Duilio Fadda e l’associazione Grecale e, a seguire, il giovedì successivo, Elisabetta Baggio. Spiega Silvia Pontini: “Visto il grande apprezzamento ottenuto a maggio, abbiamo pensato che fosse un peccato dover attendere un altro anno per riproporre l’iniziativa. Per questo, grazie al capogruppo Adalberto Bordin, sono entrata in contatto con il Mosaico, e ci siamo attivati così da poter offrire ai bambini la possibilità di cimentarsi nella pittura per tutti i giovedì da qui a fine luglio. Questo è stato possibile anche grazie alla grandissimi disponibilità dei tanti artisti che hanno deciso di collaborare”.