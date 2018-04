NERVESA DELLA BATTAGLIA "Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza." Un bell'evento di beneficenza targato ENPA Treviso, completamente dedicato alla pizza, venerdì 4 maggio, alle 20.30, presso la Pizzeria "De Mori", via Carretta 40 (sesta presa) a Nervesa della Battaglia. Una serata di beneficenza il cui ricavato andrà ad aiutare le centinaia di cuccioli abbandonati ogni anno nella nostra provincia. Menù a 15 euro che comprenderà pizza, bibita e caffè ma soprattutto un grande abbraccio "peloso" ai nostri amici gattini del gattile di Conegliano! Info e adesioni entro il 27 aprile al 392 1939230 Paolo (SMS/Whatsapp). Cosa aspetti fatti una pizza e aiuta un gattino!