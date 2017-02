Pizza, amore e autonomia al Kapuziner

Venerdì 3 marzo, dalle ore 19.45 in poi, al Kapuziner Hof di Colle Umberto le pizze, i panini e alcuni piatti unici saranno serviti dai camerieri di Associazione Italiana Persone Down - Sezione della Marca Trevigiana onlus. Piatto, bevanda piccola, caffè e tiramisù a 18€ a persona. Il ricavato andrà ai progetti dell'associazione. Prenotazione obbligatoria al n. 0438394567. Vi aspettiamo in tantissimi!