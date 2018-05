"Pizzica pizzica": laboratorio di danza e concerto

Sabato 12 maggio, ore 15.00 – 17.00 e 17.30 – 19.30, Laboratori di danza presso la palestra della Scuola Elementare plesso unico, Via dei Tartari 11, Casella D’Asolo.



Domenica 13 maggio, ore 10.45, Concerto in Sala Consiliare del Municipio di Asolo



Un doppio appuntamento con la musica e la danza popolare salentina, la Pizzica, impropriamente nota come Taranta. Serena D’Amato, portavoce nel mondo della tradizione più autentica della danza della sua terra, propone sabato 12 maggio due laboratori di danza. Il primo, dalle 15.00 alle 17.00, è rivolto a bambini e bambine, con eventuale coinvolgimento di mamme e papà per festeggiare la festa della mamma. Il secondo, dalle 17.30 alle 19.30, è aperto a tutti. La Pizzica è una danza per tutti, non richiede alcun requisito particolare se non la voglia di lasciarsi trascinare dal ritmo e dalla gioia di esprimersi.

Il giorno successivo, Valentina Cariulo, Francesca di Pierro e Biagio Mele accompagneranno la danza di Serena con il canto e gli strumenti tipici della tradizione salentina: il violino, la chitarra, l’organetto e il tamburello.

Il concerto è ad offerta responsabile. Prosecco e taralli alla loggia del castello dopo l'evento.



Per informazioni e iscrizioni ai laboratori, scrivere a asolomatinee@gmail.com