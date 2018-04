"Platero y yo": Juan Ramon Jimenez incontra Mario Castelnuovo Tedesco

Il Premio Nobel per la Letteratura nel 1956 fu dato a Juan Ramon Jimenez: uno dei più alti rappresentanti della poesia spagnola nonché l'autore, appunto, della splendida prosa di Platero y yo. Testo, questo, poi musicato in modo magistrale da Mario Castelnuovo-Tedesco (op. 190 per chitarra).



Due sono i protagonisti di quest'opera 'bella senza abbellimenti': il poeta e il suo asino (anzi, l'asino e il poeta!). Protagonisti che si muovono sullo sfondo del paesaggio ammaliante dell'Andalusia, che la composizione di Castelnuovo-Tedesco al tempo stesso evoca e 'allarga' in un abbraccio senza confini.



L'Associazione Musicale TACTUS ripropone in questa speciale occasione - grazie alla bella voce di Carlo Ettorre e alle chitarre dei bravissimi Fabio Corsi e Riccardo Sist - 18 quadri dei 68 di cui è composto il libro. Un perfetto fil rouge di colori e di luci, dove i suoni e i silenzi raccontano un'amicizia solidale e fraterna. Tra due anime, più che tra un uomo e il suo animale. Attraverso viaggi, scorrerie, ricordi, riflessioni. Un racconto reale, ma leggero come una favola. Anzi, come una farfalla.

Info-point e biglietteria c/o lancia L'INCIPIT . via Gabriele D’Annunzio, 19 (interno 24 scala B) Treviso - 389.6527375

info@associazionetactus.it