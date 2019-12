Play-doh village al centro commerciale Conè

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio al centro commerciale Conè ti aspetta il Play-Doh Village. Gioca, divertiti e immagina tutto ciò che vuoi. Dalle 10.30 alle 12.30 e ‪dalle 15 alle 19‬ troverai: area gioco libero con Play-Doh per dare spazio a tutta la tua creatività; Play-Doh Kitchen per preparare fantastici dolci, gelati, pop corn in Play-Doh; la pizzeria di Play-Doh per sfornare coloratissime pizze; area trucco; gadget e speciali laboratori. Nel pomeriggio non perdere speciali sfide di cucina con la preparazione di un menu completo e gli incontri con Doh Doh. L’ingresso e tutte le attività sono gratuite. Non è necessaria l’iscrizione. Basterà mandare una email con oggetto “Play Doh” a info@leftloop.com per ritirare uno speciale gadget durante l’evento.