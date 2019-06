Mettiti in poesia, al via il poetry camp autobiografico

C'è tempo fino a venerdì 21 giugno per iscriversi a "Mettiti in poesia", poetry camp autobiografico in programma a Cison di Valmarino (TV) dall'11 al 14 luglio. Condotto da Daniela Stasi e Cecilia Zuppini, rispettivamente giornalista professionista ed educatore professionale, "Mettiti in poesia" è un laboratorio residenziale di scrittura autobiografica: quattro giorni per scrivere di sé e per fare emergere la poesia nascosta in ogni persona, mediante tecniche che vanno a evocare emozioni vissute. L'approccio non sarà accademico, non ci saranno lezioni frontali e non si faranno esercizi. Il “metodo” sarà laboratoriale, si “farà poesia”: ogni momento di scrittura sarà introdotto o concluso con sollecitazioni sensoriali, attività che porteranno a narrare di sé in modo attivo. La scrittura autobiografica è occasione di conoscenza e consapevolezza, è cura di sé: la parola scritta sorprende, porta a galla memorie sopite e rivela nuovi significati.

Tutti possono partecipare al laboratorio: non è richiesta alcuna capacità di scrittura e nessuna particolare competenza; non si lavorerà sullo stile, si darà semplicemente valore alle proprie storie e si andrà alla scoperta della poesia che dimora dentro e attorno a ciascuno. Il laboratorio si svolgerà a “Casa di Claudia”, una casa privata che per l'occasione aprirà le porte trasformandosi in un confortevole spazio-tana per scrivere e raccontarsi. Il borgo di Cison sarà silente ispiratore e testimone dell'iniziativa, ma anche palcoscenico e platea: tra le attività previste, infatti, la scrittura in cammino nella natura circostante (di giorno e di sera, al lume delle torce) e, il sabato sera, la lettura di poesie per le vie del paese. Per chiunque – abitanti e turisti – avrà voglia di accogliere e cogliere poesia.



Daniela Stasi, giornalista professionista, corporate storyteller, esperta in metodologie biografiche e autobiografiche formatasi alla LUA - Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Cecilia Zuppini, educatore professionale e consulente autobiografico formatasi alla LUA - Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari.



11-14 luglio 2019:

giovedì 11 dalle 15 alle 18

venerdì 12 dalle 9.30 alle 13, dalle 15 alle 18, di sera scrittura in cammino

sabato 13 dalle 9.30 alle 13, dalle 15 alle 18, di sera lettura poesie nel borgo

domenica 14, dalle 9.30 alle 13

