Pollicino con Polpetta e Caramella @Teatro Sant'Anna

Polpetta e Caramella sono le protagonisti del secondo appuntamento di Una Fetta di Teatro domenica 22 ottobre alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna con “Pollicino”. Il “Pollicino” de Gli Alcuni vede sul palco le due attrici Polpetta e Caramella, insieme ai sei Cuccioli protagonisti delle serie cartoon in onda sui canali Rai, per narrare ai bambini una inedita versione della celeberrima favola di Perrault. I sei Cuccioli arrivano a spartirsi tutti i ruoli della favola ma non sono al corrente che a un certo punto dovranno addirittura… sfidare un orco!



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.