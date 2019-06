Mercoledì 3 luglio alle ore 17

Pollicino con Polpetta e Carmella al Parco degli Alberi Parlanti

Un posto all’ombra: il teatro del mercoledì pomeriggio, l’appuntamento si conclude con la “Merenda sana con i Cuccioli” e i nonni che accompagnano i nipoti entrano gratis.



Mercoledì 3 luglio alle ore 17 al Parco degli Alberi Parlanti, arrivano Polpetta e Caramella con la loro versione di Pollicino: una fiaba che affronta il tema del bullismo. Le attrici Laura FELTRIN e MARGHERITA RE – ovvero POLPETTA & CARAMELLA –, amatissime dai più piccoli, sono pronte a divertire i più piccoli con uno spettacolo pieno di bellissime canzoni che coinvolgono i bambini in danze e azioni mimiche che aiutano e accompagnano la comprensione del testo.



LO SPETTACOLO: Il “Pollicino” de Gli Alcuni vede sul palco Polpetta e Caramella, insieme ai sei Cuccioli protagonisti delle serie cartoon in onda sui canali Rai, per narrare ai bambini una inedita versione della celeberrima favola di Perrault.

Le due protagoniste iniziano il loro racconto e subito la papera Diva e il coniglio Cilindro si mettono a battibeccare, contendendosi la parte del protagonista. I sei Cuccioli arrivano a spartirsi tutti i ruoli della favola ma non sono al corrente che a un certo punto dovranno addirittura… sfidare un orco!

Se poi si aggiunge che l'orco non è solo, ma in combutta con una Maga molto cattiva, la cosa si complica di molto… Per cercare di superare le insidie i nostri amici Cuccioli devono farsi in quattro, affrontando difficoltà e sortilegi. Per loro fortuna il pubblico dei bambini starà dalla loro parte aiutandoli a cantare, ballare e superare tutti gli ostacoli.





UN POSTO ALL'OMBRA 2019: i prossimi appuntamenti della rassegna

• 3 luglio Pollicino - Polpetta e Caramella

• 10 luglio La voce della Sirenetta - Fata Corolla e Fata Valeriana

• 17 luglio I musicanti di Brema - Polpetta e Caramella

• 24 luglio Popone l'elefante - A. Artisti Associati

• 31 luglio Rosso come Cappuccetto Rosso - Polpetta e Caramella

• 7 agosto Piantala, Emma! - Teatro delle Quisquilie

• 21 agosto Perché gli alberi perdono le foglie - Fata Corolla e Fata Valeriana

• 28 agosto Il bosco delle fate - Fata Corolla e Fata Valeriana



LA “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”: Al termine di ogni spettacolo tutti i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca di stagione o un gustoso panino arricchito con frutta secca, frutta o verdura. Con la “Merenda sana” gli ideatori della rassegna ripropongono un format che ha sempre ottenuto il favore del giovanissimo pubblico e dei genitori, considerato anche il suo valore di educazione a una sana alimentazione e di “promozione della salute”. L’iniziativa è stata ideata dalla ULSS 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Per i panini e la frutta offerti dopo gli spettacoli della rassegna si ringraziano ORTOFRUTTA GHEDIN e PANIFICIO BOSCO di Treviso, da anni partner de Gli Alcuni in questa rassegna di teatro dedicata alle famiglie.



INFO E COSTI: Ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso Alcuni Teatro S. Anna – V.le Brigata Treviso, 18 – Treviso Il cartellone degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it