A Ponte di Piave "Convegno in Viticoltura"

Si terrà il 23 marzo alle ore 20,45 presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave il "Convegno in Viticoltura" organizzato congiuntamente dalle Amministrazioni Comunali di Ponte di Piave e Salgareda. Come da prassi ormai consolidata l'incontro si svolge nel periodo che precede l'inizio della stagione colturale ed è atteso dai numerosi operatori di un settore che riveste una notevole importanza sia sotto l'aspetto economico che ambientale per il territorio di riferimento dei due Comuni. Relatori d'eccezione e tematiche di sicuro interesse caratterizzeranno la serata - assicura l'Assessore alle Attività Produttive e all'Ambiente Silvana Boer che prosegue esponendo il programma del convegno che prevede - l'intervento del Dottor Alberto Zannol Direttore Sezione Agroalimentare della Regione Veneto il quale parlerà dello stato dell'arte in merito all'autorizzazione per gli impianti viticoli.

Seguirà il Dottor Filippo Codato Direttore di Condifesa che esporrà le opportunità relative alla gestione del rischio in viticoltura, ma soprattutto le novità offerte da una nuova app sperimentale che permetterà agli associati di usufruire di un bollettino geolocalizzato per micro aree viste le disomogeneità metereologiche pur in aree contigue alle quali ci hanno abituato i cambiamenti climatici degli ultimi anni. Chiuderà il Tecnico di Condifesa Fiorello Terzariol, nella veste anche di moderatore della serata, con un intervento dedicato alla difesa fitosanitaria viticola nell'annata 2018. I relatori si ispireranno soprattutto alle Linee Tecniche di Difesa Integrata ed ai Disciplinari di Produzione Integrata emanati dalla Regione Veneto per l'anno 2018.

Oltre che dai Comuni organizzatori l'evento è patrocinato anche da Condifesa e dall'Associazione Internazionale Città del Vino della quale l'Assessore Silvana Boer è componente del Coordinamento Regionale. L'entrata è libera e gratuita ed aperta a tutta la popolazione.