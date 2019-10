Al rifugio di Ponzano è tempo di "Liberi tutti"

Giornata indimenticabile dedicata alle ADOZIONI di cani e gatti. Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti a questa bellissima FESTA dedicata a tutti i nostri cani e gatti in cerca di casa. Potrete VISITARE IL RIFUGIO e conoscere uno ad uno i nostri amici pelosi ed inoltre i nostri EDUCATORI vi daranno preziosissimi consigli per la gestione domestica del vostro cane.

BUFFET e MERCATINO vi aspettano, con le nostre creazioni fatte a mano per i primi regalini di Natale pet friendly. Raccoglieremo anche cibo e materiale che vorrete donarci per aiutarci in questo nostro grande progetto. Ci sarà anche un tavolo dedicato allo SCAMBIO FIGURINE Amici Cucciolotti, quindi bimbi vi aspettiamo !!! Insomma, una giornata piena di sorrisi e carezze da dedicare ai pelosi in cerca di una famiglia. LI VOGLIAMO TUTTI FINALMENTE LIBERI.