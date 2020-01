Per non dimenticare, serata di riflessione sulla Giornata della memoria

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Ponzano Veneto, in occasione della Giornata della Memoria e in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, organizza una serata di riflessione dal titolo “Per non dimenticare”. “Per non dimenticare” si riferisce anche a tutto ciò che di terribile continua ad accadere ai giorni nostri, riguardo ai quali è significativa la frase di Elie Wiesel, pronunciata nel discorso alla Casa Bianca del 12 aprile 1999: “L'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. L'opposto della giustizia non è l'ingiustizia, ma l'indifferenza. L'opposto della pace non è la guerra, ma l'indifferenza alla guerra. Fare memoria combatte l'indifferenza”. L'indifferenza si annida nelle pieghe della coscienza alle notizie di guerre, di disastri ecologici, di femminicidi, di bambini che muoiono di fame, di vittime di razzismo e xenofobia. Durante la serata interverranno lo scrittore Alberto Diso, che presenterà il suo libro “I fiori vagabondi” e ne leggerà alcuni brani e la Compagnia Stabile del Leonardo, con un reading teatrale, “Il canto della fine di Lili Tofler”, tratto da “L'istruttoria” di Peter Weiss. Interverranno anche le Associazioni Culturali Auser Il Chicco di Grano e Spazio Musica Ponzano Veneto. Verranno proiettate inoltre alcune drammatiche fotografie dei campi di concentramento nazisti, del fotografo Angelo Visotto.

L'evento si svolgerà lunedì 27 gennaio, con inizio alle ore 20.30, presso il Salone della Barchessa di Villa Serena, in Via G. Cicogna, a Paderno di Ponzano Veneto. L'ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata.