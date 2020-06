Il 19 giugno alle 20,30 a Paderno di Ponzano Veneto, nel Salone del Palio di Casa dei Mezzadri – via dei Bersaglieri, si terrà un incontro promosso dall'Assessore all'Agricoltura Michele Favaro sul tema “LA DIFESA INTEGRATA NEL CONTROLLO DELLE AVVERSITA' DELLA VITE E DEI FRUTTIFERI“ al quale sono invitati i viticoltori e frutticoltori di Ponzano Veneto. Nel corso della serata i relatori Carlo Duso, Professore ordinario di entomologia agraria all'Università di Padova, Arturo Pizzolon, Funzionario dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e Nazzereno Gerolimetto, Consigliere regionale Segretario della Commissione Politiche economiche e agricole. parleranno di lotta integrata ai parassiti delle vite e dei fruttiferi, delle corrette pratiche da seguire nell'uso dei fitosanitari e delle relative problematiche, nonché dei controlli sul rispetto delle condizionalità nei trattamenti alle piante.