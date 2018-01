A Ponzano una serata per conoscere il flamenco con Carmen Ledesma

Il gruppo Punta y Tacòn si dedica allo studio del flamenco con l'insegnante danzatrice Manuela Carretta dal 2013. Lo studio eseguito con grande responsabilità nei confronti di questa Arte porta il gruppo a partecipare a stage e workshop, con musica dal vivo, e con artisti professionisti, Italiani, francesi e spagnoli. Il gruppo studia e si aggiorna crescendo artisticamente e garantendo così degli appuntamenti fissi con la musica dal vivo.

Le esibizioni più significative sono state: Suoni di Marca Treviso 2014, Carnevale di Venezia c/o il Teatro all’aperto di Piazza San Marco nel 2015, La “Noche Blanca” Mirano 2016 e il Carnevale di Mestre, Piazza Ferretto 2016. La prossima iniziativa degna di nota sarà il 27-28 Gennaio 2018 che vedrà la grandissima artista Carmen Ledesma per la prima volta in Italia, a Ponzano Veneto presso le Palestre Maenphis in via Ettore Majorana 4 dove già vengono tenuti i corsi di Flamenco.

L’appuntamento con questa artista, pilastro del Flamenco, apre la strada ai prossimi artisti internazionali riconosciuti a livello mondiale, Treviso diventa così un luogo ospitale per la conoscenza del flamenco e il gruppo Punta Y Tacòn Flamenco Treviso il punto di riferimento per le proposte artistiche e organizzative. Lo stage avrà l’accompagnamento della chitarra di Michele Pucci, conosciuto musicista attivo con numerosi cd, collabora con Manuela Carretta da vent’anni. Ringraziamo La locanda Stella d’Oro via Vittorio Emanuele 38 a Quinto di Treviso che ha contribuito ad una sponsorizzazione. E le Palestre Maephis di Orazio Renato di Ponzano Veneto che ospiterà lo stage e dove il gruppo si allena.

Il Flamenco è iscritto alla lista UNESCO Patrimonio dall'Umanità dal 2010

Link per conoscere Carmen Ledesma ---> https://flamenconau.com/carmen-ledesma

Link per conoscere Manuela Carretta ---> http://manuelacarretta.wixsite.com/manuelacarretta

Breve Biografia: Carmen Ledesma debutta ufficialmente nel 1970 nella sua città natale e l’anno successivo per per un tour di sei mesi per il Sud America. Successivamente inizia la sua partecipazione ai festival Andalusi e nei principali “tablaos” flamenco.(luoghi dedicati al Flamenco), la sua attività artistica non si ferma qui ma continua con tappe in Europa, America e Asia spesso assieme a Curro Vélez del gruppo Fiesta Gitana. Nel 1983 ha vinto il premio La Macarrona al National Flamenco Art Contest di Córdoba e ha partecipato tre anni dopo al III Summit di Flamenco a Madrid, al Teatro Alcalá Palace, con lo spettacolo "Cantare il dolore, il dolore è dimenticato" in compagnia di Calixto Sánchez, Currillo de Bormujos, María La Burra, Chano Lobato e altri artisti eccezionali, e in viaggio con questo spettacolo in tutta la geografia spagnola. Nel 1987 vale la pena citare tra le sue esibizioni il suo intervento in Las noches flamencas del ciclo artistico Los Veranos de la Villa, a Madrid. Come artista di vasto repertorio è oggi considerata una delle interpreti più significative.