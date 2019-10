Tedesco Montessori con Frau Zorzenon

Il 16 e 17 Ottobre riparte a Treviso un nuovo ciclo sulla Lingua Tedesco con Frau Zorzenon.



[Tedesco Montessori] è un corso d'elitè per chi ha esigenza di trasferirsi in Germania, per chi viaggia per lavoro in Germania, e per chi sente il desiderio reale e profondo di imparare la vera lingua tedesca.



Articolato in 4 (+1) weekend a cadenza mensile, [Tedesco Montessori] è aperto a chiunque senta il desiderio profondo e reale di imparare la vera lingua tedesca.



Il corso segue il Metodo Frau Zorzenon, un Metodo Montessori Avanzato che applicato allo studio della lingua tedesca consente a chiunque di sviluppare in pochi mesi quella facilità e spontaneità comunicativa che è propria solo di un madrelingua. Il nostro motto è:"nessun allievo deve trovare più alcuna difficoltà nello studio della lingua tedesca, sia a livello scritto e grammaticale, che nel parlato".

Andando ad agire sulle due chiavi del madrelinguismo, il Corso di Tedesco di Frau Zorzenon offre quindi a chiunque la possibilità di ottenere in poco tempo risultati superiori al C2, qualsiasi sia l'età e il livello di partenza.



“Immaginate di camminare per strada, guardarvi intorno e riuscire a comprendere quanto scritto sui manifesti pubblicitari senza ricorrere all’uso del dizionario. Immaginate di essere in grado di catturare suoni mai sentiti prima e riuscire a comprenderne immediatamente il significato delle parole attraverso la pura e semplice deduzione.... Con il Metodo Frau Zorzenon applicato alla Lingua Tedesca questo e' possibile.”



4 WEEKEND (UNO AL MESE) + 1 FACOLTATIVO

Inizio: Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2019

9.30/17.30 a Ponzano Veneto (Treviso)



Corso adatto a ragazzi e adulti dai 12 anni in sù. Il Metodo Frau Zorzenon agisce su chiunque, qualsiasi sia l'età e il livello di partenza.



"La lingua Tedesca richiede di essere studiata con il suo metodo, un metodo che è differente da quello della lingua italiana. Il metodo "tedesco" è semplice e bambino: é un metodo che se utilizzato nel modo corretto rende tutte le lingue germaniche facili e felici da apprendere."



Per maggiori informazioni su costi e iscrizioni, cliccare qui: http://bit.ly/tedesco-montessori-tv