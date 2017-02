A Ponzano Veneto “La casa nova” di Carlo Goldoni

La maestria di Carlo Goldoni di fondere il mondo della realtà con quello della finzione teatrale potrà essere apprezzata domenica 19 febbraio all’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Ponzano Veneto, dove, alle ore 16,30, il Teatro d’arte “La Rinascita” di Paese, con la regia di Renzo Santolin, porterà in scena una nuova divertente fatica per questa Compagnia, la commedia “La casa nova”. La rappresentazione, a cura della Sezione AVIS di Ponzano Veneto, fa parte del calendario della settima edizione della rassegna “Spettacoli per Voi”, promossa ed organizzata, oltre che dall’AVIS, dalle associazioni Auser “Il Chicco di Grano”, Club socio-culturale e ricreativo El Larin, Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ponzano Veneto. Lo spettacolo è ad ingresso libero. Prossimo appuntamento sabato 11 marzo, ore 20,45, al Palazzetto Parrocchiale di Paderno Evarossella Biolo e Giulia Santi saranno le protagoniste di “Siamo noi, donne”, spettacolo organizzato da El Larin e “Il Chicco di Grano”.