Pop-Up Your Life / Laboratorio creativo per adulti con Carlos G. Coccia

Pop-up your life si propone come uno spazio di esplorazione del mon­do del Pop-up e del libro tridimensionale a partire dalla teoria e dalla storia fino ad arrivare alle tecniche pratiche, per imparare tutti i mecca­nismi di base da cui partire per evolvere e sperimentare con le proprie creazioni personali! Il corso prevede la realizzazione di più progetti, attraverso l'utilizzo di diverse tecniche e vari livelli di difficoltà. Disegno, pittura, fotografia e collage verranno applicati ai meccanismi di Pop-up come: livelli paralleli, pieghe a V, laterali, miste, incrociate, doppie. Un percorso creativo ricco, stimolante e concreto adatto ad insegnanti, illustratori, grafici e chiunque voglia veicolare la propria fantasia e creatività arricchendo ed ampliando il proprio universo narrativo alla tridimensionalità.



Il corso si sviluppa in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, con fre­quenza settimanale il lunedì. Prenotazione obbligatoria.

COSTO: 90€ comprensivi di materiali e tesseramento a TRA; 75€ PER SOCI TRA.

Info e prenotazioni: 0422 419990 o segreteria@trevisoricercaarte.org

Carlos Coccia - (Santa Cruz, 1971) Ha studiato scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e graphic design presso l’Istituto di Tecnologia ORT II di Buenos Aires. Ha frequentato laboratori di incisione presso l’Accademia Carrara di Bergamo, di educazione e terapia con marionette alla Londra School of Puppetry, di drammaturgia al Teatro San Martin, di scenografia al Teatro Colon, di fotografia alla SAF di Buenos Aires, di Film in BeN alla SVA di New York. Ha pubblicato saggi, copertine di riviste e libri. Porta avanti corsi universitari e workshop tra Italia e Argentina. Ha presentato le sue opere in Italia, Austria e Argentina.