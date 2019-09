Giornata Europea della cultura ebraica a Portobuffolè

Il 15 settembre in tutta Europa viene organizzata la Giornata Europea della Cultura Ebraica. La manifestazione, promossa dall’UCEI, è giunta alla 20° edizione ed in Italia partecipano 88 località tra cui il Comune di Portobuffolè. Quest’anno il titolo è “ I sogni: una scala verso il Cielo”, i sogni infatti sono una presenza costante nella storia e nei testi sacri ebraici a partire dalla Torah. Ma i sogni sono anche intesi come speranze per il futuro , quelle che i genitori hanno per i figli, le comunità per i propri componenti, sogni che possono essere infranti quando si è costretti a fuggire o non si è accettati per la propria cultura, religione, etnia. E’ quest’ultimo aspetto che da ispirazione ai contenuti degli eventi che si terranno presso il Comune di Portobuffolè, organizzati dall’Associazione Culturale Dotmob.

Programma:

Ore 11:00 presso il Museo del Ciclismo, Borgo Servi presentazione del libro “L’uomo d’acciaio che salvò l’Italia” a cura del giornalista Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo. Il libro dedicato a Gino Bartali è scritto dal giornalista e sceneggiatore Giancarlo Governi

Ore 12,00 visita al Museo del Ciclismo Alto Livenza

Entrata Libera

Il primo evento, in senso temporale, si terrà nella nuova sede del Museo del ciclismo dove, oltre agli oggetti, sono esposte biografie di ciclisti importanti: storie di vita di atleti che hanno contribuito ad infiammare i cuori degli appassionati del ciclismo in Italia e nel mondo. Tra tutte, splende come un faro di luce, quella di Gino Bartali, un uomo che con la sua forza, onestà e coraggio ha sfidato il destino regalando sogni e speranze a persone ebree costrette a fuggire perché perseguitate. I racconti dei sopravvissuti sull’eroica figura del ciclista, sono la testimonianza che “l che i sogni si possono realizzare”.

Ore 13,00

"Sognare attraverso i sensi" pranzo con ricette della tradizione ebraica

Presso il ristorante La Vecchia Dogana,

Piazza Vittorio Emanuele II, 12,

Portobuffolè

su prenotazione fino ad esaurimento dei posti

costo 30 euro a persona



I sogni e le speranze di un popolo si possono riconoscere anche nella tradizione gastronomica, In particolar modo nella cultura ebraica il significato del cibo e la sua preparazione sono fortemente legate alla spiritualità e alla storia del popolo. In ogni religione il rispetto profondo per il cibo e la sua condivisione hanno un significato profondo, e le ricorrenze sono legate ad un cibo, spesso in forma di augurio, di speranza, di realizzazione di un sogno. Il pranzo “Sognare Attraverso i sensi” è una particolare occasione per approfondire la conoscenza della cucina ebraica e capirne il suo significato, ma spingerci ad una riflessione: in questo giorno speciale, il 15 settembre, gli stessi temi accomunano persone di città italiane ed europee. Ringraziamento ebraico fatto prima di consumare il cibo: "Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che crea i frutti della terra”