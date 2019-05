Con cadenza biennale il gruppo "Gaia da Camino", in collaborazione con la Pro Loco di Portobuffolè, organizza "Portobuffolè XIII secolo", una festa in costume con oltre 200 figuranti, durante la quale tutto il paese viene vestito con vecchi panni e travolto da un'incantevole atmosfera.

Al calar del sole ha inizio la festa. Il tempo tornerà magicamente indietro di settecento anni. Varie figure di nobili e popolani, attorniate da gruppi di musici, giullari, artisti e cavalieri, ruoteranno attorno al personaggio di Gaia da Camino. Il Borgo sarà animato da continue scene di vita quotidiana dell'epoca. Nell'antica piazza Ghetto, alla luce di fiaccole e candele su tavole riccamente imbandite, verranno rievocati i fasti delle corti medievali. Una serie di incantesimi allieteranno i commensali. Mangiafuoco, saltimbanchi, cantastorie, commedianti e menestrelli, ricreeranno l'atmosfera e l'ambiente di quei tempi. Un tuffo nel passato con la possibilità di assaporare (su prenotazione) pietanze e sapori ormai dimenticati dell'antica cucina tradizionale, attraverso un ricco banchetto medievale. I festeggiamenti proseguiranno per tutta la serata, fino a notte fonda, con l'esibizione di gruppi di sbandieratori, tamburini e spadaccini. Luogo migliore per una rievocazione storica del genere non può essere che la piccola città medievale di Portobuffolè.