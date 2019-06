Il museo "Canova" invita gli insegnanti per l'open day didattica 2019

OPEN DAY 2019:

PRESENTAZIONE LABORATORI DIDATTICI



WORKSHOP “Storie capovolte”



venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle ore 10.00 alle 12.30







La giornata informativa si pone l’obbiettivo di mettere il Museo in diretto contatto con le realtà scolastiche per favorire un apprendimento interdisciplinare. Il Museo rappresenta il luogo dell’incontro con la cultura; uno scrigno che contiene il passato e il futuro, la tradizione e l’innovazione.



Durante questa giornata gli educatori presenteranno le offerte didattiche, il nuovo progetto Caccia al Tesoro frutto della collaborazione con il fumettista Valentino Villanova e le collezioni permanenti incluso l’Atelier di Antonio Canova e il progetto digitale Canova Experience.



A tutti gli insegnanti inoltre verrà offerta la possibilità di partecipare ad un momento di attività pratica per sensibilizzare ogni partecipante alla personalizzazione dell'esperienza che ogni alunno potrebbe compiere all'interno delle sale museali, rielaborando in maniera personale e creativa i contenuti appresi e sperimentati durante la visita guidata.



L’adesione al progetto include la gratuità dell’incontro per i docenti, dei materiali didattici, della consulenza e delle visite guidate alle collezioni. Inoltre verrà rilasciato un voucher ad ogni insegnante per usufruire di Canova Experience per un mese, dell'ingresso gratuito al Museo e di una visita guidata.



Al termine delle attività seguirà un momento conviviale nello splendido giardino di Casa Canova.



Tutte le attività previste sono gratuite, ma necessitano di iscrizione. Si richiede l’iscrizione all’Open Day via e-mail a didattica@museocanova.it entro il 15 giugno 2019.



Agli insegnanti che parteciperanno all’incontro di informazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.





Programma Open day insegnanti:



ore 10.00: accoglienza, registrazione partecipanti, consegna materiale



ore 10.15: presentazione dei laboratori

con introduzione del Direttore del Museo Mario Guderzo



0re 10.45: visita guidata alla Gypsotheca



Ore 11.30: visita atelier



Ore 11.45: visita Canova Experience



Ore 12.00: workshop



Ore 12.30: conclusione, saluti e buffet