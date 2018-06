Pranic healing applicato agli animali

Chiunque accolga nella propria vita un animale sa bene che, come nella buona e così nella cattiva sorte, gli animali si danno interamente. Vivendo in stretto contatto con l’uomo, si ammalano spesso anche delle sue stesse malattie, rispondendo però molto rapidamente alle terapie della medicina alternativa in quanto essi vivono nel mondo dell’ energia. Questo spiega anche perchè non a caso sono i primi a sentire l’arrivo di catastrofi naturali o a captare i cambiamenti di umore del loro proprietario. Giornata speciale dedicata ai vostri piccoli amici!



Sabato 9 giugno 2018 dalle ore 15:00 le preziose tecniche del Pranic Healing saranno messe a disposizione dei nostri amici animali. Se siete interessati non vi resta che prenotare il vostro appuntamento e accompagnare il vostro amico per un trattamento!

Trattamento su offerta libera

Vi aspettiamo!

Atma Namastè

Prenotazione obbligatoria:

Laura cell. 3473653948

mail: laura.ph.tv@gmail.com

