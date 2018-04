Pranic healing - Percorso di crescita personale

Intraprendere un percorso di crescita personale ci porta

ad assumerci pienamente la responsabilità della nostra vita

e a migliorarne molti aspetti, tra cui:



- sviluppare maggiore consapevolezza e coscienza di Sé,

- affrontare serenamente le paure e le sfide della vita,

- comprendere e migliorare i rapporti e le relazioni,

- abbandonare l’attaccamento e il senso del possesso,

- gestire meglio pensieri ed emozioni,

- aumentare l’autostima,

- vivere una vita in armonia,

- essere più felici,

- trovare la pace interiore,

- essere di aiuto agli altri,

....... tutto grazie anche ad una tecnica speciale come il Pranic Healing.

Prendete buona nota di tutte le date dei prossimi corsi con Laura Bordignon:





corso Base sabato 7 e domenica 8 aprile 2018

(eccezionalmente anche infrasettimanale da mercoledì 11 aprile 2018 in orario pomeridiano dalle 14:00)

corso di Pranic Psycotherapy sabato 21 e domenica 22 aprile 2018

corso livello Avanzato sabato 2 e domenica 3 giugno 2018

corso Base sabato 16 e domenica 17 giugno 2018

corso di Autodifesa Psichica pranica sabato 7 e domenica 8 luglio 2018

con Maurizio Parmeggiani.