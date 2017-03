A pranzo nel Rinascimento per i 500 anni delle Mura cittadine - Convegno e degustazione

Non solo architetture e sistemi di difesa: per capire le Mura cinquecentesche che circondano il centro di Treviso vanno ricostruiti il clima culturale e la vita quotidiana di quel ‘500 in cui cominciarono a prendere forma i bastioni e le porte della cinta muraria. E’ questo che hanno pensato il Comune di Treviso e l’istituto alberghiero Alberini: aprire una finestra sulla vita a tavola del 500 trevigiano mentre si costruivano i bastioni delle mura.

Rinascimento a Tavola nella Treviso delle mura cinquecentesche è il titolo del convegno con degustazione che si terrà sabato 18 marzo presso la Camera di Commercio in piazza Borsa a Treviso. “Il progetto del Comune per i 500 anni delle mura vuole offrire anche delle occasioni per ricostruire almeno in parte la vita nel Rinascimento. Il cibo dell’epoca può essere un buon pretesto per entrare nello spirito dell’epoca”.dichiara l’assessore alla cultura Luciano Franchin. A partire dalle 10 il convegno guiderà il pubblico su aspetti invitanti del 500 a tavola. Danilo Gasparini, docente di storia dell’agricoltura e dell’alimentazione all’università di Padova parlerà di “Un banchetto del 500: quali materie prime, quali cibi, quali bevande.” Daniela Storoni, professionista incaricata di Menu del Rinascimento all’università di Urbino racconterà le caratteristiche del menu del Rinascimento.

A Terenzio Del Grosso e a Raffaele Vertucci il compito di spiegare come la cucina del Rinascimento è diventata vera e propria materia di studio per i ragazzi dell’alberghiero Alberini anche nell’ambito dei programmi di alternanza scuola lavoro. “Questo evento che fa parte del progetto sulle mura cinquecentesche – dichiara Edy Brisotto, preside dell’Alberini – è entrato pienamente nella nostra attività didattica: una solida cultura storica serve anche per far bene il lavoro futuro dei nostri studenti”. Infine, alle 13, dal convegno alla tavola per un banchetto - spettacolo: assaggi di cibi tipici del Rinascimento con accompagnamento musicale degli studenti del liceo musicale Marconi di Conegliano. La partecipazione alla giornata è gratuita ma è necessaria la prenotazione, per la riserva dei posti, entro le ore 12 di venerdì 17 marzo: 0422 658318; cultura@comune.treviso.it