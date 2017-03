"Insieme a te non ci sto più...": parole, immagini e musiche per raccontare la Pratica Collaborativa

Un appuntamento da non mancare quello del 10 marzo al Teatro Eden di Treviso per chi è interessato a capire come sia possibile affrontare e risolvere le controversie, soprattutto quelle familiari, in modo positivo trasformando un momento di crisi in opportunità. Si prospetta un pomeriggio interessante e divertente ed è alta la probabilità che si torni a casa con qualche idea nuova e molta energia positiva. L'evento è aperto alla cittadinanza e gratuito: per iscriversi è necessario seguire le indicazioni reperibili nella locandina.