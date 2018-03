Incontra il tuo animale guida con Love Shaman Way

Sapevi di avere un animale guida? Come dici? Ti sembra strano? Tutti noi abbiamo un animale guida ed è proprio lui che ti condurrà alla scoperta del tuo Mondo Interiore. Se lo vuoi conoscere, questa è l’occasione che stavi aspettando! Abbiamo organizzato una giornata dedicata al tuo benessere ma anche al divertimento, perché crediamo che tutto - ma davvero tutto - vada affrontato con un sorriso, onorando la vita e ogni sua sfumatura. Proprio per questo motivo, le attività sono destinate a un pubblico di tutte le età.

Concordi con me che qualunque età sia quella giusta per divertirsi? Allora, ecco a te il programma: 14:30 - 15:00: breve introduzione allo sciamanesimo e presentazione di Love Shaman Way e dei nostri progetti. 15:30 - 17:00: cerchio sciamanico per conoscere il tuo animale guida, attraverso il viaggio sciamanico e il suono benefico del tamburo, che ti accompagnerà in uno stato di rilassamento profondo. E ora, arriva il divertimento! Sei pronto a truccarti da tuo animale guida e scatenarti in una Wild Shamanic Dance, seguendo le sue orme? Sperimenta danzando l’energia del tuo animale guida. Sarai supportato e guidato in ogni fase dallo staff, preparato ed esperto…anche di risate! 17:00 - 18:00: pronto per costruire un Mandala di elementi naturali? Lo sapevi che il Mandala è un disegno simbolico e geometrico, di origine antichissima, che facilita il contatto con la spiritualità? Ti guideremo nella realizzazione di un grande mandala, creato in collaborazione tra tutti i presenti, usando elementi naturali, come sassi, legnetti, conchiglie ma anche frutta, pasta e riso e tutto ciò che ti viene in mente. Se ci vuoi aiutare, porta con te ogni elemento che credi possa essere utile alla sua realizzazione e preparati a far fluire la tua creatività! 18:00 - 20:00: sarà possibile sperimentare il trattamento sciamanico Rei-Sha-Ni, con operatrici certificate. Questo trattamento fa al caso tuo se: * Ti trovi in un periodo difficile della tua vita e ti senti in disarmonia con te stesso. * Non riesci a fermare il flusso della mente e ti senti confuso e insoddisfatto. * Vuoi iniziare a capire l’origine profonda di alcuni disturbi fisici che hai. * Vuoi ricominciare da te, partendo dal vero te, da quella vocina che spesso zittisci, che rappresenta la tua essenza. Ti accompagneremo in un viaggio di riscoperta e benessere, grazie al tocco lieve delle mani e alle frequenze benefiche degli strumenti nativi sciamanici. - Percepirai maggiore forza, calma e lucidità. - Raggiungerai uno stato di rilassamento profondo e di quiete mentale. - Ti sentirai in equilibrio e in pace con te stesso.

Tutto questo e molto altro è il trattamento Rei-Sha-Ni, secondo il metodo prem Antonino. Sarà possibile sperimentare il trattamento anche al mattino, dalle 10:30 alle 12:30. Per tutta la giornata, potrai godere dei benefici della pulizia energetica, per ritrovare benessere e leggerezza grazie alle piume, alle erbe sacre e alla tecnica del soffio. Inoltre, saremo felici di farti provare i nostri abbracci sciamanici, da cuore a cuore. L' evento non prevede costi di partecipazione. COSA TI SERVE: - tappetino da yoga o cuscino - benda - una candela - pasta, riso, frutta, sassi, foglie e tutto quello che ti viene in mente, per costruire il mandala Stai ancora pensando se partecipare? Noi ti aspettiamo, con un carico di piume, tamburi, abbracci e divertimento!