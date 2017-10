Premiazione Concorso Vincenzoni e tavola rotonda sulla commedia all'italiana

Concorso Vincenzoni per giovani soggettisti under 35. Premiazione dei vincitori: sezione generale a tema libero e sezione Una storia veneta, intitolata a Feliciano Amadio. Precederà una Tavola rotonda sulla commedia all'italiana dopo Vincenzoni con la partecipazione di Enrico Vanzina, Max Nardari, Francesco Massaro e Denis Brotto. Conduce la giornalista RAI Maria Pia Zorzi. A conclusione, aperitivo per tutti nel chiostro del complesso monumentale di Santa Caterina. Ingresso libero

